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Более 400 китайских товаров временно освобождены от торговых пошлин в США

22:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США временно освободили от торговых пошлин более 400 китайских товаров, в отношении которых они были введены в 2018 году. Три соответствующих документа размещены в пятницу на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

Исключение касается 437 видов китайской продукции, среди которой пластиковые трубочки, поводки для собак, различные типы насосов, питьевые фонтанчики для домашних животных, гирлянды для рождественских елок и множество других товаров. Как отмечается в уведомлениях, при принятии решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключение будет действовать до 7 августа 2020 года для 38 товаров из списка и в течение года с момента публикации уведомления для всей остальной перечисленной продукции.


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