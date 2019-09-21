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Более 200 рейсов отменены в Японии из-за сильного тайфуна "Тапа"

09:10 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские авиакомпании отменили по меньшей мере 204 внутренних рейса из-за приближения сильного тайфуна "Тапа" к южным регионам страны. Об этом в субботу сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Изменения в расписании, главным образом, касаются маршрутов, связывающих острова, входящие в состав южной префектуры Окинава, с основной частью Японии.

В настоящее время тропический шторм находится к западу от Окинавы. Как ожидается, в течение воскресенья он пройдет дальше мимо острова Кюсю и выйдет в Японское море. Синоптики прогнозируют в этих регионах шквалистый ветер и проливный дожди. В некоторых районах Кюсю в течение суток может выпасть до 400 мм осадков.

"Тапа" стал семнадцатым тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной часть составляет 35 м/с, а порывов достигает 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

    

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