К 75-летию освобождения Таллина Минобороны РФ опубликовало уникальные рассекреченные документы
09:30 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Таллинская освободительная...", в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел открыт к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в министерстве.
Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. Салют в ознаменование этого события прошел 22 сентября. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.
"Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллинской наступательной операции и правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", - сказали в Минобороны РФ.
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