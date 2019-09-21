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МИД Ирана заявил, что санкционная политика США провалилась

10:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США должно признать, что их санкционная политика потерпела неудачу. Такое мнение высказал в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась, - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. - Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера".



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