Беспилотники нарушающие воздушное пространство Ирана будут сбивать - КСИР

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит", - сказал Салами. Его выступление транслировал телеканал "Пресс ТВ".



