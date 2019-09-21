Парижские гастроли театра им Вахтангова открылись постановкой "Евгений Онегин"
11:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парижские театралы буквально приступом брали в пятницу вечером театр "Мариньи" (Theatre Marigny) на Елисейских полях, где триумфально открыл большие гастроли Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Невероятный зрительский ажиотаж вызвал самый первый спектакль москвичей - "Евгений Онегин" по Александру Пушкину, лишнего билета на который спрашивали вплоть до третьего звонка.
"Билеты на все спектакли практически полностью раскуплены, остались лишь считанные места на галерке", - сообщила ТАСС продюсер гастролей Елена Герасева.
Перед началом первого "Онегина" к вахтанговцам обратился директор театра "Мариньи" Жан-Люк Шоплен. "Добро пожаловать", - сказал он по-русски, а потом продолжил по- французски. "У нас очень хорошо заполняется зал, чему мы очень и очень рады", - признался Шоплен.
Сам директор театра - личность поистине легендарная. Работал еще со знаменитым танцовщиком Рудольфом Нуреевым. Сейчас возглавляет престижный театр "Мариньи" на Елисейских полях.
"В 1797 году это был манеж для конного театра", - рассказал Шоплен. Потом профиль "Мариньи" неоднократно менялся - здесь работали выдающиеся музыканты, режиссеры, артисты. Последние семь лет театр находился на капитальной реконструкции, после окончания которой открылся 14 ноября 2018 года.
"Еще и года не прошло, как мы открылись после ремонта, а к нам уже пожаловали дорогие гости. Мы открыты для международного сотрудничества и рады принимать у себя прославленный Театр имени Вахтангова", - заявил Шоплен.
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