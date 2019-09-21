Из-за двух случаев суицида среди сотрудников Росгвардия начала проверку
12:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Волгоградской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее в Telegram-канале "Омбудсмен полиции" появилась информация о том, что в Волгоградской и Ивановской областях двое сотрудников ведомства покончили с собой.
"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", - сказал Грибакин.
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