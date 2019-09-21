Из-за двух случаев суицида среди сотрудников Росгвардия начала проверку

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Волгоградской областях. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в Telegram-канале "Омбудсмен полиции" появилась информация о том, что в Волгоградской и Ивановской областях двое сотрудников ведомства покончили с собой.

"По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего", - сказал Грибакин.



