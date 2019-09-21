Ближайшая сессия ПАСЕ может пройти без украинской делегации
12:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в субботу депутат от президентской фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в "Фейсбуке".
По его словам, в настоящее время внимание будет сосредоточено на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - отметил Яременко. Он признал, что вопрос ПАСЕ "является сегодня самым сложным" в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.
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