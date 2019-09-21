Ближайшая сессия ПАСЕ может пройти без украинской делегации

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в субботу депутат от президентской фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в "Фейсбуке".

По его словам, в настоящее время внимание будет сосредоточено на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - отметил Яременко. Он признал, что вопрос ПАСЕ "является сегодня самым сложным" в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.



