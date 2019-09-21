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Париж: Накануне манифестаций "желтых жилетов" полиция задержала 39 человек

13:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы задержали 39 человек в преддверии манифестаций "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ- эф-эм со ссылкой на источники в префектуре.

По его информации, к 11:00 (12:00 мск) полиция в Париже задержала не менее 39 человек, также стражи порядка досмотрели 596 человек. Кроме того, как отметила префектура полиции в "Твиттере", 10 человек были оштрафованы за попытку выйти на демонстрацию на улицу Елисейские поля, любые манифестации на которой в субботу запрещены.

Сразу четыре отдельных акции ожидается в Париже и Версале в эту субботу. Не менее шести различных мероприятий, связанных с протестом "желтых жилетов", привлекли внимание десятков тысяч пользователей. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены вовсе. Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы.

Как заявил ранее префект Парижа Дидье Лаллеман, 7,5 тыс. работников силовых ведомств будут следить за соблюдением порядка в городе и его окрестностях во время акций протеста. В их число войдут мобильные отряды полицейских и жандармов, в распоряжении которых примерно 180 мотоциклов. По его мнению, меры безопасности будут приниматься такие же, как и в ходе первомайских демонстраций.

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