Соломоновы Острова предпочли иметь дипломатические отношения с КНР а не с Тайванем
14:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай и Соломоновы Острова установили официальные дипломатические отношения после недавнего разрыва тихоокеанским государством связей с Тайванем. Об этом говорится в коммюнике, оглашенном журналистам в субботу главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Соломоновых Островов Джереми Манеле.
"Сегодня Соломоновы Острова объявили, что признают принцип "одного Китая", где единственная легитимная власть - правительство КНР, неотделимой частью территории которой является Тайвань. Мы полностью приветствуем такую позицию", - заявил Ван И по завершении церемонии подписания совместного коммюнике, которая состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай".
Глава тайваньского внешнеполитического ведомства Джозеф У 16 сентября сообщил о том, Тайвань разрывает официальные отношения с Соломоновыми Островами, поскольку это тихоокеанское государство приняло решение установить дипломатические связи c КНР.
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