Эрдоган сообщил, что Турция готова к возможной операции в Сирии

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам", - отметил президент.







