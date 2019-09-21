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Президент Казахстана заявил, что сотрудничество с США продолжится

15:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика продолжит сотрудничество с США, в том числе по внешнеполитическим вопросам. Об этом говорится в статье Токаева в американском издании "Хилл", перевод которой в субботу опубликовало международное агентство Казинформ.

"Связи между нашими странами, конечно, выходят далеко за рамки экономики. Мы установили тесные партнерские отношения с США и тесно сотрудничаем по многим важным внешнеполитическим вопросам. Это не изменится. Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трех десятилетий", - отметил Токаев.

Он добавил, что в основе такого подхода лежит решимость способствовать миру, диалогу и всеобщему сотрудничеству, а также углублять связи между республикой и остальным миром. "Казахстан, твердо приверженный идее лучшего будущего для Центральной Азии, предлагает сотрудничество со своими партнерами и союзниками в области торговли, инвестиций, связи, инфраструктуры и безопасности. Благодаря географическому расположению и нашим ценностным ориентирам Казахстан последовательно позиционирует себя в качестве моста между Востоком и Западом. Мы очень серьезно воспринимаем эту ответственность", - подчеркнул президент Казахстана.

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