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В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите медицинских работников

15:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочую группу по правовой защите медицинских работников планируется создать в Госдуме, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте комитета Госдумы по охране здоровья.

"За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать. <...> Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства", - говорится в сообщении. В этой связи, поясняется в сообщении, "депутаты приняли решение создать рабочую группу по правовой защите медработников".

Отмечается, что термин "врачебная ошибка" не прописан ни в одном законодательном документе, из-за чего часто происходит недопонимание, как его интерпретировать. По словам главы комитета Дмитрия Морозова, врач должен быть членом профессиональной ассоциации по своему профилю. "И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации", - приводится в сообщении его слова.

Морозов также отмечает, что досудебную независимую экспертизу должны проводить некоммерческие профессиональные ассоциации, а Следственный комитет и прокуратура - разрабатывать порядок разбирательств с ее учетом.


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