Иностранец арестован в Греции по подозрения в причастности к угону самолета в 1985 году
16:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греческая полиция арестовала на острове Миконос 65-летнего иностранца, предположительно причастного к угону рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году из Афин в Рим. Об этом сообщила в субботу газета "Катимерини" со ссылкой на заявление полиции.
По информации издания, иностранец был обнаружен и задержан в пятницу. Данные об этом человеке приводятся в европейском ордере на арест, выданном германскими властями в связи с его причастностью к террористическим актам и, в частности, к делу об угоне самолета и похищении людей в 1985 и 1987 годах. В настоящее время греческие правоохранительные органы связываются с властями ФРГ, чтобы выяснить, действует ли еще ордер на арест.
Задержанный был отведен к прокурору, который распорядился о его временном аресте и содержании под стражей.
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