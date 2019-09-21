Фестиваль пива "Октоберфест" открылся на юге Германии
17:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал Эн-тэ-фау. Как ожидается, за две недели мероприятие посетят около 6 миллионов человек.
С самого утра вокруг Луга Терезы - местности, на которой проходит фестиваль, - образовались длинные очереди из желающих попасть на праздник первыми. Дирекция "Октоберфеста" решила в этом году не отказываться от заборов, оцеплений и контрольно-пропускных пунктов. Повышенные меры безопасности действуют на фестивале с 2016 года, когда в Европе повысилась террористическая угроза. Сейчас на территорию праздника нельзя проносить рюкзаки и большие сумки.
Порядок обеспечивают около 600 полицейских и несколько сотен сотрудников частных охранных предприятий.
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