Один ребенок погиб и 11 человек пострадали при взрыве в Афганистане - СМИ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один ребенок погиб, еще 11 человек пострадали в субботу при взрыве самодельного устройства в афганской провинции Парван. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Взрывное устройство было установлено боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), считают в министерстве.



