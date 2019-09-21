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Один ребенок погиб и 11 человек пострадали при взрыве в Афганистане - СМИ

18:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один ребенок погиб, еще 11 человек пострадали в субботу при взрыве самодельного устройства в афганской провинции Парван. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Взрывное устройство было установлено боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), считают в министерстве.


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