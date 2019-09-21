Осенняя призывная компания стартует в Москве 1 октября

18:27

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется в Москве и всей стране 1 октября. Накануне старта призывной кампании, 19 сентября, в столичной мэрии состоялось совещание, на котором обсуждались итоги весеннего призыва нынешнего года, а также организация проведения предстоящей осенней призывной кампании. В Москве планируют особое внимание уделять соблюдению прав граждан при проведении призыва, в частности, контролировать рассмотрение обращений, связанных с возможными случаями коррупции. Постоянный мониторинг хода призывной кампании будет вестись с 1 октября, а на сборном пункте Москвы организуют дежурство специалистов в рамках горячей линии, на которую можно будет позвонить по телефону +8 (495) 679-19-26.Местным властям поручено организовать работу призывных комиссий, планирование и проведение торжественных проводов призывников к месту службы, встречи с ветеранами, культурные мероприятия. А в третьей декаде октября в воинских частях Московского территориального гарнизона планируется провести День призывника.