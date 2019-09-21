Минобороны Украины обещает представить план обороны в 2020 году
19:15 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обещает представить в 2020 году план обороны государства.
"План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности", - сказал министр Об этом он сообщил в субботу в интервью "Радио "Свобода".
"План обороны - это не документ, выпущенный один раз. Он будет пересматриваться. <…> Параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду вооруженных сил. В каждом из них - план развития возможностей", - добавил Загороднюк.
По его словам, приоритетные задачи в этом году - оборонный осмотр и анализ контекста безопасности, на базе которого определяются сценарии угроз, а затем - стратегия обороны и национальной безопасности.
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