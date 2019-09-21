В Крыму горит монастырь площадью 300 кв метров - МЧС

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космо-Дамиановский монастырь горит в Алуште на площади 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Да, горит [монастырь], 300 квадратов. Есть угроза распространения огня на лесной массив", - сказали в пресс- службе.



