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В ДТП на юге Турции пострадали 14 российских туристов - СМИ

20:30 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус с российскими туристами попал в аварию в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщил в субботу телеканал "Си-эн-эн тюрк".

По его данным, транспортное средство перевернулось на трассе в уезде Аксу. Телеканал сообщает, что в автобусе находились 16 человек, в том числе 14 туристов из РФ. Все они доставлены в ближайшую больницу.


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