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Пожар на территории крымского монастыря ликвидирован - МЧС

20:45 21.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник в отдельно стоящем техническом помещении, а не в здании Космо- Дамиановского мужского монастыря в Крыму. Об этом в субботу сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Алушты.

"Это отдельно стоящий сарай - подсобное помещение. Это не монастырь, это далеко стоящий от монастыря сарай", - сказал собеседник агентства.

Двухэтажному дому, в котором живут шесть монахов, ничего не угрожает, сказал собеседник. Он уточнил, что здание, в котором произошел пожар, расположено близко к лесу и ранее относилось к заповеднику.

По данным МЧС по Крыму, сообщение о задымлении поступило в 16:50 мск. Горела кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. К ликвидации были привлечены 17 человек и 4 единицы техники. В 18:20 мск открытое горение было ликвидировано.


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