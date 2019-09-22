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Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем

09:00 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Иван Дуке призвал покончить со строем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с лидером Югославии, первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью агентству Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Николас Мадуро сравним по жестокости со Слободаном Милошевичем", - утверждал президент Колумбии. "С этим надо покончить", - считает он.

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