Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Иван Дуке призвал покончить со строем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с лидером Югославии, первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью агентству Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Николас Мадуро сравним по жестокости со Слободаном Милошевичем", - утверждал президент Колумбии. "С этим надо покончить", - считает он.