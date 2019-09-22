В воскресенье воздух в Москве, по прогнозам, прогреется лишь до 6 градусов
09:09 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя, мокрого снега и до 7 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем температура в столице составит плюс 4-6 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17-22 м/с.Воздух в Мскве в
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