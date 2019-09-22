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НОВОСТИ

Жители юго-запада Японии подверглись удару мощного тайфуна

09:13 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские авиакомпании отменили 412 рейсов из-за тайфуна "Тапа", который приближается к юго-западному острову Кюсю. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Эн-эйч-кей.

Также там нарушено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 тысяч домов в префектуре Миядзаки остались без света из-за обрывов линий электропередачи. В течение дня на юго-западе Японии может выпасть от 300 до 350 мм осадков, и местные власти предупреждают об опасности схода оползней в горных районах Кюсю.

По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру текущего дня.

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