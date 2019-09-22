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Призыв в армию в России отменить возможно, но вряд ли правильно, считает Шойгу

09:16 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье на сайте издания. "В принципе это возможно", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что не считает такое решение правильным. "Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.

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