Йеменские повстанцы-хуситы сообщили Саудовской Аравии о возможности новых ударов

09:21 Источник: Газета.Ru

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили США и Саудовской Аравии, что иранская сторона планирует нанести новые ракетные удары по территориям страны на Среднем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что хуситы вышли на американских дипломатов и предупредили об опасности, которая может грозить Саудовской Аравии. Однако издание не уточняет, как к этим данным отнеслась американская сторона.