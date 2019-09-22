0
0
9
НОВОСТИ

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили Саудовской Аравии о возможности новых ударов

09:21 22.09.2019 Источник: Газета.Ru

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили США и Саудовской Аравии, что иранская сторона планирует нанести новые ракетные удары по территориям страны на Среднем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что хуситы вышли на американских дипломатов и предупредили об опасности, которая может грозить Саудовской Аравии. Однако издание не уточняет, как к этим данным отнеслась американская сторона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:16 22.09.2019
Призыв в армию в России отменить возможно, но вряд ли правильно, считает Шойгу
0
115
09:13 22.09.2019
Жители юго-запада Японии подверглись удару мощного тайфуна
0
115
09:09 22.09.2019
В воскресенье воздух в Москве, по прогнозам, прогреется лишь до 6 градусов
0
126
09:00 22.09.2019
Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем
0
131
20:45 21.09.2019
Пожар на территории крымского монастыря ликвидирован - МЧС
0
581
20:30 21.09.2019
В ДТП на юге Турции пострадали 15 российских туристов - СМИ
0
522
20:15 21.09.2019
ВС Украины обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР
0
618
19:45 21.09.2019
В Крыму горит монастырь площадью 300 кв метров - МЧС
0
624
19:15 21.09.2019
Минобороны Украины обещает представить план обороны в 2020 году
0
676
18:45 21.09.2019
В Албании зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
0
623

Возврат к списку