Протоиерей Димитрий Смирнов предложил "эффективный" способ, как отучить ругаться матом

11:05 Источник: Интерфакс

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

"Это очень просто", - заявил священник, отвечая на вопрос воспитанников детского дома "Павлин". Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".

По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него - "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие" к тому, чтобы разговаривать нецензурно. "Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.