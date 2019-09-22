Протоиерей Димитрий Смирнов предложил "эффективный" способ, как отучить ругаться матом
11:05 22.09.2019 Источник: Интерфакс
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
"Это очень просто", - заявил священник, отвечая на вопрос воспитанников детского дома "Павлин". Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него - "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие" к тому, чтобы разговаривать нецензурно. "Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.
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