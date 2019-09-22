Конфликт в Ирландии может вернуться с восстановлением границы - Юнкер

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки будет неизбежно означать появление физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс" глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, это приведет к обострению ситуации на острове, которую удалось нормализовать благодаря подписанному в 1998 году Белфастскому соглашению (Соглашения Страстной пятницы).

"Мне не нравится жесткая граница, потому что Соглашение Страстной пятницы должно исполняться во всех частях [острова]. Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня создается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории. Но история [конфликта] вернется немедленно", - сказал Юнкер.

На уточняющий вопрос ведущей, означает ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница, если Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях Brexit к установленному крайнему сроку 31 октября, глава Еврокомиссии ответил утвердительно.