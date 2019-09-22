Если будет установлена вина Ирана в атаках, Эр-Рияд расценит это как акт войны
13:45 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если в результате расследования нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии будет установлено, что они были произведены с территории Ирана, то действия Тегерана будут расцениваться Эр-Риядом как акт войны. Об этом заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Си-эн-эн.
"Мы возложили на Иран ответственность, поскольку ракеты и беспилотники, нанесшие удары по Саудовской Аравии, были произведены Ираном и доставлены из Ирана. Но в том случае, если атака произведена с территории вашей страны (с территории Ирана - прим. ТАСС), это переносит нас в другую категорию. Это могло бы быть расценено как акт войны", - сказал он.
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