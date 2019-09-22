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НОВОСТИ

СМИ: Парижское соглашение по климату Россия ратифицирует распоряжением правительства

15:47 22.09.2019 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства. Соответствующий закона в парламенте принят не будет.

Отмечается, что такой способ ратификации соглашения не позволит оспорить позицию Кремля депутатам, которые поддерживают противников данного документа.

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