Встречи лидеров США и Ирана на Генассамблее ООН не будет
16:10 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам, что не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.
"Ничего никогда не исключается, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.
НОВОСТИ
- 15:47 22.09.2019
- СМИ: Парижское соглашение по климату Россия ратифицирует распоряжением правительства
- 15:30 22.09.2019
- Коммерсанты с Елисейских Полей подают в суд на государство
- 14:25 22.09.2019
- Порошенко: Согласованной "формулы Штайнмайера" не существует
- 13:45 22.09.2019
- Если будет установлена вина Ирана в атаках, Эр-Рияд расценит это как акт войны
- 12:17 22.09.2019
- Статью "немецкого любимого журналиста" о возможном новом допинг-скандале в ОКР комментировать не стали
- 12:00 22.09.2019
- Конфликт в Ирландии может вернуться с восстановлением границы - Юнкер
- 11:05 22.09.2019
- Протоиерей Димитрий Смирнов предложил "эффективный" способ, как отучить ругаться матом
- 10:27 22.09.2019
- ВОЗ пока не может оценить опасность загадочной болезни в Танзании
- 09:21 22.09.2019
- Йеменские повстанцы-хуситы сообщили Саудовской Аравии о возможности новых ударов
- 09:16 22.09.2019
- Призыв в армию в России отменить возможно, но вряд ли правильно, считает Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать