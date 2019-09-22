Встречи лидеров США и Ирана на Генассамблее ООН не будет

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам, что не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.

"Ничего никогда не исключается, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.