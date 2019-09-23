Делегация США не планирует встречаться с иранцами на полях сессии ООН
07:00 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреч представителей США и Ирана на полях 74-й сессии Генеральной Ассамбели (ГА) ООН в настоящий момент не запланировано. Об этом сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента США, проводившая брифинг по предстоящим встречам Майкла Помпео в Нью-Йорке на полях сессии ГА.
"Я лично буду следить за той дезинформацией, которую распространяют иранцы, - заявила она. - Насколько мне известно, ничего не запланировано".
На вопрос о выдаче американских виз для членов иранской делегации на 74-й сессии ГА ООН она ответила, что не может дать точную информацию. "Не могу назвать точное число, но мне кажется, что более 50 человек получили визы", - сообщила представитель Госдепартамента.
НОВОСТИ
- 07:20 23.09.2019
- Додон и правительство Молдавии решили отказаться от "антироссийского подхода"
- 21:53 22.09.2019
- Индия проведет первые совместные учения с США
- 18:50 22.09.2019
- СМИ: У России есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге
- 18:00 22.09.2019
- Посольство РФ в Лондоне разделяет стремление Роули установить истину вокруг его отравления
- 17:22 22.09.2019
- Трамп Указал Европе, что те слишком мало дают Украине денег
- 16:10 22.09.2019
- Встречи лидеров США и Ирана на Генассамблее ООН не будет
- 15:47 22.09.2019
- СМИ: Парижское соглашение по климату Россия ратифицирует распоряжением правительства
- 15:30 22.09.2019
- Коммерсанты с Елисейских Полей подают в суд на государство
- 14:25 22.09.2019
- Порошенко: Согласованной "формулы Штайнмайера" не существует
- 13:45 22.09.2019
- Если будет установлена вина Ирана в атаках, Эр-Рияд расценит это как акт войны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать