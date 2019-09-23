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Делегация США не планирует встречаться с иранцами на полях сессии ООН

07:00 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреч представителей США и Ирана на полях 74-й сессии Генеральной Ассамбели (ГА) ООН в настоящий момент не запланировано. Об этом сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента США, проводившая брифинг по предстоящим встречам Майкла Помпео в Нью-Йорке на полях сессии ГА.

"Я лично буду следить за той дезинформацией, которую распространяют иранцы, - заявила она. - Насколько мне известно, ничего не запланировано".

На вопрос о выдаче американских виз для членов иранской делегации на 74-й сессии ГА ООН она ответила, что не может дать точную информацию. "Не могу назвать точное число, но мне кажется, что более 50 человек получили визы", - сообщила представитель Госдепартамента.

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