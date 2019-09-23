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Додон и правительство Молдавии решили отказаться от "антироссийского подхода"

07:20 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного "антироссийского подхода" и рассматривать нарушения по конкретным случаям. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Мы (с правительством - прим. ТАСС) договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским", - отметил Додон.

Он также добавил, что Молдавия заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем.


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