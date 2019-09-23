Сегодня в Москве без осадков и 8-10 градусов тепла
08:00 23.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 8-10 градусов, по области - от 5 до 10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба, что в пределах нормы.
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