Сегодня в Москве без осадков и 8-10 градусов тепла

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 8-10 градусов, по области - от 5 до 10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба, что в пределах нормы.