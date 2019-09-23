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Россия блокирует учения НАТО в Черном море - генерал США

09:00 23.09.2019

Генерал армии США Бен Ходжес заявил украинскому изданию "Сегодня", что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море. По словам военного, когда альянс объявляет места проведения манёвров, российские войска закрывают к ним подходы.

Бен Ходжес отметил, что НАТО необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе для обеспечения безопасности и свободы судоходства.

В Одессе с 1 по 12 июля проходили учения Sea Breeze 2019, в которых приняли участие военно-морские силы и авиация США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.  Life.ru

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