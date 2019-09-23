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На учениях в Оренбургской области во время десантирования разбились две боевые машины десанта

09:05 23.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Две боевые машины десанта разбились на учениях в Оренбургской области во время десантирования из-за отказа парашютов. Фото и видео появились в социальных сетях. Снимки опубликовало сообщество «Авиация» во «ВКонтакте». 

Инцидент произошел 20 сентября. Минобороны сообщило об этом 22 сентября. По данным ведомства, десантирование проводилось без экипажей, пострадавших в результате ЧП нет.  Эхо Москвы

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