На учениях в Оренбургской области во время десантирования разбились две боевые машины десанта

09:05 Источник: Эхо Москвы

Две боевые машины десанта разбились на учениях в Оренбургской области во время десантирования из-за отказа парашютов. Фото и видео появились в социальных сетях. Снимки опубликовало сообщество «Авиация» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 20 сентября. Минобороны сообщило об этом 22 сентября. По данным ведомства, десантирование проводилось без экипажей, пострадавших в результате ЧП нет. Эхо Москвы