Ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может продлиться много месяцев - WSJ

09:20 Источник: Ведомости

Ремонт подвергшихся атаке месторождений саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco может занять много месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что ремонт займет максимум 10 недель.

По словам собеседников WSJ, компания ведет срочные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая им высокие цены за детали и ремонтные работы. Из-за атаки и IPO Saudi Aramco, и финансовое благополучие компании, и садоувская экономика оказались в опасности, указывают собеседники.



По словам неназванного саудовского чиновника, нефтяная госкомпания может заплатить сотни миллионов долларов за ремонт месторождений.



В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Ведомости

