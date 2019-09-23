Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
10:00 23.09.2019 Источник: РБК
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal. Официально доклад будет представлен в ноябре после того, как под ним поставят подписи представители производителя.
Как отмечает WSJ, форма индонезийского доклад отличается от того, как подобные документы составляют в Европе и Америке. В документе не будут названы главные причины катастрофы. Вместо этого перечисляются около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы. Речь идет как о проблемах с оборудованием лайнера, так и об отдельных ошибках пилотов. РБК
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