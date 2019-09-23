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НОВОСТИ

Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране

10:05 23.09.2019

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

«Йеменцы унаследовали всё оружие Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти», — цитирует Зарифа телеканал CBS.

Министр отметил, что у йеменцев есть технологии, которые позволили им усовершенствовать оружие и увеличить радиус действия ракет.

Он также добавил, что Эр-Рияд не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам.  RT

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