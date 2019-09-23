Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
10:20 23.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дональд Трамп пообещал подумать над публикацией стенограммы разговора с Зеленским. По словам президента США, это положит конец критике.
«Я бы хотел сделать это, но в таких случаях нужно быть аккуратным», — приводит слова Трампа газета The Hill. Он заверил, что сделал для Украины больше, чем предыдущая администрация США. По словам Трампа, его предшественник Барак Обама направлял Украине только «одеяла с подушками».
Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по этому делу.
Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером. Говорит Москва
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