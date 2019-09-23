0
0
9
НОВОСТИ

В РФ могут сократить количество госслужащих

10:32 23.09.2019

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

«Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 10%», — цитирует РИА Новости первого замминистра финансов России Татьяну Нестеренко.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы на 3,8%.  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 23.09.2019
Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
0
51
10:05 23.09.2019
Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
0
71
10:00 23.09.2019
Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
0
73
09:32 23.09.2019
Лидер израильской оппозиции отказался формировать коалицию
0
113
09:20 23.09.2019
Ремонт подвергшихся атаке месторождений Saudi Aramco может продлиться много месяцев - WSJ
0
132
09:05 23.09.2019
На учениях в Оренбургской области во время десантирования разбились две боевые машины десанта
0
154
09:00 23.09.2019
Россия блокирует учения НАТО в Черном море - генерал США
0
147
08:40 23.09.2019
Япония усиливает защиту от атак дронов
0
188
08:20 23.09.2019
Thomas Cook объявил о ликвидации
0
211
08:00 23.09.2019
Сегодня в Москве без осадков и 8-10 градусов тепла
0
203

Возврат к списку