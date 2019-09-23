В РФ могут сократить количество госслужащих
10:32 23.09.2019
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
«Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 10%», — цитирует РИА Новости первого замминистра финансов России Татьяну Нестеренко.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы на 3,8%. RT
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