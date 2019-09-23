Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации в понедельник.

"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

