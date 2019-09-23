Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений.

