Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского
11:20 23.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, но намерены реинтегрировать Донбасс в состав единой Украины, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он в интервью "Левому берегу".
НОВОСТИ
- 12:05 23.09.2019
- WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
- 12:00 23.09.2019
- Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК
- 11:32 23.09.2019
- Цены на нефть демонстрируют рост
- 11:19 23.09.2019
- В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль
- 11:05 23.09.2019
- Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке
- 11:00 23.09.2019
- Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
- 10:32 23.09.2019
- В РФ могут сократить количество госслужащих
- 10:20 23.09.2019
- Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
- 10:05 23.09.2019
- Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
- 10:00 23.09.2019
- Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать