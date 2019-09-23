0
0
100
НОВОСТИ

Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского

11:20 23.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, но намерены реинтегрировать Донбасс в состав единой Украины, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он в интервью "Левому берегу".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 23.09.2019
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
0
11
12:00 23.09.2019
Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК
0
24
11:32 23.09.2019
Цены на нефть демонстрируют рост
0
83
11:19 23.09.2019
В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль
0
92
11:05 23.09.2019
Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке
0
122
11:00 23.09.2019
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
0
116
10:32 23.09.2019
В РФ могут сократить количество госслужащих
0
166
10:20 23.09.2019
Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
0
182
10:05 23.09.2019
Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
0
184
10:00 23.09.2019
Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
0
180

Возврат к списку