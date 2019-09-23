Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского

11:20 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, но намерены реинтегрировать Донбасс в состав единой Украины, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он в интервью "Левому берегу".

