Цены на нефть демонстрируют рост

11:32 Источник: Интерфакс

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе торгов в понедельник на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На рынке также сохраняются сомнения относительно того, насколько быстро королевство сможет восстановить утраченную добычу, пишет Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК подорожали на $0,7 (на 1,09%) - до $64,98 за баррель. В пятницу их цена снизилась на $0,12 (на 0,19%), составив на закрытие $64,28 за баррель.



Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,62 (на 1,07%) - до $58,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,1 (на 0,17%), закрывшись на отметке $58,09 за баррель.

