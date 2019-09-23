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Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК

12:00 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступники не планировали убийство певца Михаила Круга, а хотели похитить антиквариат и ценности из его дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Следственного комитета РФ.

"В ходе проведения следственных действий Агеев указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив при этом, что убийство певца не планировалось. Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как Лом, погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьей в указанный вечер не должно было быть дома. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи", - сообщили в СК.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой. Веселов применил насилие к его теще и, когда на пути возник Круг, выстрелил в него два раза из пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.

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