0
0
0
НОВОСТИ

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

12:05 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

"WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - сказал Хрычиков.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели для объяснения наличия изменений в базе данных московской лаборатории. 

"Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий", - сказал Хрычиков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 23.09.2019
Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК
0
24
11:32 23.09.2019
Цены на нефть демонстрируют рост
0
83
11:20 23.09.2019
Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского
0
109
11:19 23.09.2019
В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль
0
92
11:05 23.09.2019
Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке
0
122
11:00 23.09.2019
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
0
116
10:32 23.09.2019
В РФ могут сократить количество госслужащих
0
166
10:20 23.09.2019
Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
0
182
10:05 23.09.2019
Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
0
184
10:00 23.09.2019
Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
0
180

Возврат к списку