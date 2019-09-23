WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

"WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - сказал Хрычиков.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели для объяснения наличия изменений в базе данных московской лаборатории.

"Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий", - сказал Хрычиков.

