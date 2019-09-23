WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
12:05 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
"WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международными стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - сказал Хрычиков.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели для объяснения наличия изменений в базе данных московской лаборатории.
"Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий", - сказал Хрычиков.
НОВОСТИ
- 12:00 23.09.2019
- Убийство Михаила Круга не планировалось, преступники хотели обокрасть его дом - СК
- 11:32 23.09.2019
- Цены на нефть демонстрируют рост
- 11:20 23.09.2019
- Нынешняя власть никогда не пойдет на федерализацию Украины - помощник Зеленского
- 11:19 23.09.2019
- В Москве прошел приуроченный к 100-летию скорой помощи фестиваль
- 11:05 23.09.2019
- Кабмину поручено к 15 декабря подготовить снижение ставок ипотеки на Дальнем Востоке
- 11:00 23.09.2019
- Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
- 10:32 23.09.2019
- В РФ могут сократить количество госслужащих
- 10:20 23.09.2019
- Трамп подумает о публикации стенограммы разговора с Зеленским
- 10:05 23.09.2019
- Хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию, считают в Иране
- 10:00 23.09.2019
- Доклад индонезийских специалистов называет 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать