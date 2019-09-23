Иран освободил британский танкер Stena Impero - ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По имеющимся данным, Иран освободил британский танкер, который был задержан в начале июля в зоне Персидского залива.

