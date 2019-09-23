За последние пять лет среднемировые температуры оказались самыми высокими в истории наблюдений

13:05 Источник: Эхо Москвы

Среднемировые температуры за последние пять лет оказались самыми высокими за историю наблюдений. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, они выросли примерно на 1 градус с начала доиндустриального периода. Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, предупреждают ученые. Доклад был опубликован в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Эхо Москвы