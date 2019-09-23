Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс
13:20 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".
"Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", - говорится в докладе.
В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
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